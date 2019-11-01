Интерактивная карта закупок создана на Ямале

СЕГОДНЯ 08:26 2019-11-01T08:26:23+03:00

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Карта позволяет предпринимателям быстрее ориентироваться в проводимых на территории округа закупках, упрощает их поиск, а также помогает лучше оценивать и прогнозировать свою коммерческую деятельность.

Запустил интерактивную карту закупок департамент государственного заказа Ямало-Ненецкого автономного округа.

По словам директора департамента государственного заказа Олега Клочкова, каждый поставщик сможет настроить интерактивную карту под себя: выбрать интересующий вид товаров или услуг, тип закупки, дату окончания подачи заявок. Предприниматель сразу увидит, какие закупки проводятся в его населённом пункте или муниципалитете, и сможет выбрать подходящую с учетом своих логистических возможностей. Карта также позволяет отслеживать закупки с преимуществами для малого и среднего бизнеса и для социально ориентированных некоммерческих организаций.

Добавим, что карта размещена на базе региональной информационной системы.

ИСТОЧНИК KP.RU