2019-11-01T07:40:36+03:00
Общество

В Лабытнангах бывшая опекунша обчистила счета ребенка-сироты

Злоумышленнице придется вернуть все потраченные деньги
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Лабытнангах бывшая опекунша обчистила счета ребенка-сироты. Фото с сайта pixabay.comВ Лабытнангах бывшая опекунша обчистила счета ребенка-сироты. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Добровольно вернуть деньги, снятые со счета ранее опекаемого подростка, жительница Лабытнангов наотрез отказалась, а потому опека отправилась с иском в суд.

По информации прокуратуры ЯНАО, жительница города Лабытнанги, зная, что отстранена от обязанностей опекуна 13-летней девушки, не имея права распоряжения денежными средствами бывшей подопечной, сняла с ее счета 60 000 рублей и распорядилась ими по своему усмотрению.

Учитывая, что деньги женщина получила незаконно и добровольно вернуть их отказалась, прокуратурой округа в Лабытнангский городской суд направлено исковое заявление с требованием о взыскании в пользу ребенка указанной суммы. Судом в полном объеме удовлетворены требования прокурора.

По решению суда бывшему опекуну придется вернуть деньги ребенку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24