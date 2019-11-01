В Лабытнангах бывшая опекунша обчистила счета ребенка-сироты

СЕГОДНЯ 07:40 2019-11-01T07:40:36+03:00

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Добровольно вернуть деньги, снятые со счета ранее опекаемого подростка, жительница Лабытнангов наотрез отказалась, а потому опека отправилась с иском в суд.

По информации прокуратуры ЯНАО, жительница города Лабытнанги, зная, что отстранена от обязанностей опекуна 13-летней девушки, не имея права распоряжения денежными средствами бывшей подопечной, сняла с ее счета 60 000 рублей и распорядилась ими по своему усмотрению.

Учитывая, что деньги женщина получила незаконно и добровольно вернуть их отказалась, прокуратурой округа в Лабытнангский городской суд направлено исковое заявление с требованием о взыскании в пользу ребенка указанной суммы. Судом в полном объеме удовлетворены требования прокурора.

По решению суда бывшему опекуну придется вернуть деньги ребенку.

ИСТОЧНИК KP.RU