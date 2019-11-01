Тазовчанам запретили выходить на лед в период осенней распутицы

СЕГОДНЯ 06:05 2019-11-01T06:05:03+03:00

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Жителям Тазовского района объявили о запрете выхода людей и выезда транспорта на поверхность водных объектов в период осенней распутицы и ледостава.

Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации района предупреждает, что такое решение требует от тазовчан соблюдения правила безопасности на водных объектах.

Сотрудники отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тазовскому району организовали патрулирование в местах наиболее вероятного выезда автотранспорта на поверхность воды в границах поселений.

В администрации района напоминают, что отказ от выхода и выезда на тонкий осенний лед поможет спасти жизнь и уберечь от неблагоприятных последствий. Если вы уже застряли во льдах, необходимо пробиваться к берегу. Эвакуация с воды практически невозможна.

Ранее «Комсомольская правда – Ямал» сообщала, что 19 октября во время каслания стада оленей в Ямальском районе под неокрепший лед на озере Тэтато ушли нарты. Погибли мужчина и двое детей 4 и 5 лет. Это произошло в 110 километрах от села Мыс Каменный.

А 21 октября несчастный случай произошел на реке Юрибей. Погиб водитель снегохода, провалившись под лед.

ИСТОЧНИК KP.RU