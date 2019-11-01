Погода на Ямале 1 ноября: прогнозируются снегопады

СЕГОДНЯ 05:24 2019-11-01T05:24:22+03:00

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В пятницу, 1 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде – 15 градусов, пасмурно, во второй половине дня пройдет небольшой кратковременный снег. Ветер северо-западный 3 м/с.

В Ноябрьске -9 градусов, пасмурно, снегопад. Ветер северо-восточный 9 м/с с порывами до 15 м/с.

В Новом Уренгое -15 градусов, пасмурно. В середине дня пройдет небольшой снег. Ветер северо-восточный 6 м/с.

В Надыме -12 градусов, пасмурно. Днем пройдет кратковременный снег. Северо-восточный ветер 5 м/с.

В Губкинском - 10 градусов, пасмурно. Во второй половине дня пойдет снег. К ночи интенсивность осадков усилится. Ветер северо-восточный 7 м/с.

В Тарко-Сале -10 градусов, пасмурно, снег. Северо-восточный ветер 6 м/с.

В Муравленко -10 градусов, пасмурно, снегопад. Ветер северо-восточный 8 м/с.

В Лабытнанги -16 градусов. Вечером ожидается кратковременный снег. Ветер северо-восточный 3 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU