На улицах Салехарда снегоуборочная техника работает в усиленном режиме

СЕГОДНЯ 16:13 2019-10-31T16:19:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Салехарде в связи с перепадами температур, автомобильные дороги покрылись наледью. Дорожники ямальской столицы вывели на улицы города 14 единиц техники. Коммунальные службы города ведут активную работу по снижению аварийной ситуации на дорогах. Техника работает в усиленном режиме во всех районах города, сообщили в администрации окружного центра.

- В течение всего дня ведется отсыпка перекрестков, нерегулируемых пешеходных переходов и остановочных карманов противогололедным материалом, - комментирует заместитель генерального директора Салехардской дирекции единого заказчика Степан Федченко.

Администрация города обращается к жителям и гостям окружной столицы с просьбой проявить осторожность при движении по автодорогам и при переходе проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU