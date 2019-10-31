2019-10-31T16:19:35+03:00
Общество

На улицах Салехарда снегоуборочная техника работает в усиленном режиме

В течение всего дня ведется отсыпка перекрестков противогололедным материалом
Анна Полякова
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На улицах Салехарда снегоуборочная техника работает в усиленном режиме Фото: администрация СалехардаНа улицах Салехарда снегоуборочная техника работает в усиленном режиме Фото: администрация Салехарда
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В Салехарде в связи с перепадами температур, автомобильные дороги покрылись наледью. Дорожники ямальской столицы вывели на улицы города 14 единиц техники. Коммунальные службы города ведут активную работу по снижению аварийной ситуации на дорогах. Техника работает в усиленном режиме во всех районах города, сообщили в администрации окружного центра.

- В течение всего дня ведется отсыпка перекрестков, нерегулируемых пешеходных переходов и остановочных карманов противогололедным материалом, - комментирует заместитель генерального директора Салехардской дирекции единого заказчика Степан Федченко.

Администрация города обращается к жителям и гостям окружной столицы с просьбой проявить осторожность при движении по автодорогам и при переходе проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU

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