2019-10-31T15:50:41+03:00
Экономика

В аэропорт Салехарда поступила новая спецтехника

Новый подъемник устойчивее и выше
Анна Полякова
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В аэропорт Салехарда поступила новая спецтехника Фото: yanao.ruВ аэропорт Салехарда поступила новая спецтехника Фото: yanao.ru
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Аэропорт Салехарда пополнила новая современная спецтехника. Автомобиль с подъемным кузовом предназначен для перевозки багажа, почты и грузов с воздушных судов.

Действующие сейчас машины выпускались несколько десятилетий назад и исчерпали свой ресурс. Кроме того, по функционалу они походят не под каждое современное воздушное судно.

- Новый подъемник более устойчив и способен достигать высоты до четырех с половиной метров, - пояснил начальник второй автоколонны УТОНОВС АО «Аэропорт Салехард» Вячеслав Лебединский

Всего в наземном обслуживании воздушных судов в аэропорту окружной столицы задействовано 54 единицы.

В этом году в целях развития аэропортов на территории округа из бюджета были выделены средства на приобретение 17 единиц спецтехники, а в 2020 году - на приобретение и поставку 25 единиц для аэропортов АО «Аэропорт Салехард», АО «Надымское авиапредприятие», ГУП ЯНАО "Аэропорты Мангазеи".

ИСТОЧНИК KP.RU

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