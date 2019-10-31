В аэропорт Салехарда поступила новая спецтехника
Аэропорт Салехарда пополнила новая современная спецтехника. Автомобиль с подъемным кузовом предназначен для перевозки багажа, почты и грузов с воздушных судов.
Действующие сейчас машины выпускались несколько десятилетий назад и исчерпали свой ресурс. Кроме того, по функционалу они походят не под каждое современное воздушное судно.
- Новый подъемник более устойчив и способен достигать высоты до четырех с половиной метров, - пояснил начальник второй автоколонны УТОНОВС АО «Аэропорт Салехард» Вячеслав Лебединский
Всего в наземном обслуживании воздушных судов в аэропорту окружной столицы задействовано 54 единицы.
В этом году в целях развития аэропортов на территории округа из бюджета были выделены средства на приобретение 17 единиц спецтехники, а в 2020 году - на приобретение и поставку 25 единиц для аэропортов АО «Аэропорт Салехард», АО «Надымское авиапредприятие», ГУП ЯНАО "Аэропорты Мангазеи".
ИСТОЧНИК KP.RU