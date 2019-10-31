В Ноябрьске открылась интенсивная школа по робототехнике

СЕГОДНЯ 15:33 2019-10-31T15:33:29+03:00

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В Ноябрьске начала работу интенсивная школа по робототехнике под названием «РобоМир». Она решает сразу несколько задач, сообщили в администрации города, занимает подростков во время осенних каникул, приобщает к техническому конструированию, готовит к соревнованиям.

В первый день, 31 октября, на базе МБУ «Дворец молодёжи» проходят занятия по физике с уклоном на робототехнику. Ученики 7-11 классов вместе с учителями разбирают олимпиадные задания, которые им предстоит решать на региональном фестивале «Робофест». Он пройдёт в январе будущего года.

Во второй день мастер-классы по разным направлениям робототехники проходят в центре «Ювента». Это уже работа с конструкторами LEGO, LEGO MINDSTORMS и ARDUINO. Весь день школьники с 1 по 11 классы будут готовиться к соревнованиям «Робот в мешке»! Это будет финальная часть трёхдневного интенсива по робототехнике.

В финальный третий день на базе Колледжа профессиональных и информационных технологий пройдут сами соревнованиям. Итоги подведут в тот же день. Победителей ждут награды.

ИСТОЧНИК KP.RU