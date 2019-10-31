2019-10-31T15:10:26+03:00
Общество

Новоуренгойские нейрохирурги провели три уникальные операции

Врачи помогли пациентам с тяжелой патологией
Анна Полякова
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Новоуренгойские нейрохирурги провели три уникальные операции Фото: yanao.ruНовоуренгойские нейрохирурги провели три уникальные операции Фото: yanao.ru
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Новоуренгойские врачи в сотрудничестве с московским специалистом Федерального медицинского биофизического центра имени А.И. Бурназяна Леваном Лепсверидзе сделали пациентам три высокотехнологичные операции на головном мозге.

- У одного пациента оперировали опухоль мозжечка. У других двух аневризмы головного мозга. Они были очень сложны для доступа, - пояснил делится впечатлениями заведующий нейрохирургическим отделением Новоуренгойской ЦГБ Артём Нурматов, - Основное вмешательство проводил Леван Теймуразович, мы ассистировали, а также внимательно изучали методику его работы и фиксировали детали.

В результате за тринадцать часов, проведенных в операционной, врачи помогли троим пациентам с тяжелой патологией.

Ямальские врачи сотрудничают с центром уже несколько лет – знакомятся с новейшими технологиями, а также приглашают специалистов на Ямал для проведения мастер-классов.

Нейрохирургическое отделение оказывает помощь не только ямальцам. Так, один из пациентов, которого оперировали в этот день, оказался жителем Самары. Он был доставлен в реанимацию в коме, с обширным кровоизлиянием головного мозга. Всего с начала года новоуренгойские нейрохирурги провели порядка 300 операций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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