Улицы Ноябрьска украсят эколавочки из песка и полимеров
В Ноябрьске появятся эколавочки из переработанного сырья. Глава города Алексей Романов побывал на производстве по их изготовлению.
Лавочки сделаны из 100% экологичного строительного материала, который производится из смеси песка и полимеров с добавлением безопасных оксидных красок. Они легко выдерживают температуры до -60 градусов, не деформируются, устойчивы к высоким температурам, не горят. А материал, из которого эколавочки изготовлены, полностью имитирует структуру дерева.
Экозавод по переработке пластиковых отходов запустился в начале августа. Из них производят экологически безопасные полимеркомпозитные строительные материалы.
Идею украсить город такими лавочками одобрили и общественники. Выглядят эколавочки очень презентабельно, качественно, основательно. Он считает, что эта мебель хорошо будет смотреться в каждом дворе.
- Главное – мы решаем вопрос утилизации пластика и полимеров в нашем городе. К тому же если производитель пустит на поток изготовление такой мебели в Ноябрьске, это и дополнительные рабочие места, и красота для города руками его жителей, - подчеркивает Сергей Цыганков.
Проект может стать одним из вариантов обустройства дворовых территорий, при котором Ноябрьск не будет зависеть от поставщика. А также сможет заинтересовать весь арктический регион и изготавливать уличную мебель для Муравленко, Губкинского и других близлежащих городов.
ИСТОЧНИК KP.RU