Улицы Ноябрьска украсят эколавочки из песка и полимеров

СЕГОДНЯ 14:46 2019-10-31T14:52:14+03:00

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В Ноябрьске появятся эколавочки из переработанного сырья. Глава города Алексей Романов побывал на производстве по их изготовлению.

Лавочки сделаны из 100% экологичного строительного материала, который производится из смеси песка и полимеров с добавлением безопасных оксидных красок. Они легко выдерживают температуры до -60 градусов, не деформируются, устойчивы к высоким температурам, не горят. А материал, из которого эколавочки изготовлены, полностью имитирует структуру дерева.

Экозавод по переработке пластиковых отходов запустился в начале августа. Из них производят экологически безопасные полимеркомпозитные строительные материалы.

Идею украсить город такими лавочками одобрили и общественники. Выглядят эколавочки очень презентабельно, качественно, основательно. Он считает, что эта мебель хорошо будет смотреться в каждом дворе.

- Главное – мы решаем вопрос утилизации пластика и полимеров в нашем городе. К тому же если производитель пустит на поток изготовление такой мебели в Ноябрьске, это и дополнительные рабочие места, и красота для города руками его жителей, - подчеркивает Сергей Цыганков.

Проект может стать одним из вариантов обустройства дворовых территорий, при котором Ноябрьск не будет зависеть от поставщика. А также сможет заинтересовать весь арктический регион и изготавливать уличную мебель для Муравленко, Губкинского и других близлежащих городов.

ИСТОЧНИК KP.RU