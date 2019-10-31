СЕГОДНЯ 13:47 2019-10-31T13:55:22+03:00

С закрытием переправы через Обь продукты будут доставлять на «подушке» Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

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На время закрытия переправы через Обь отгрузка продуктов останавливаться не будет. Об этом сообщила начальник отдела по развитию потребительского ранка и услуг управления муниципального заказа и торговли администрации города Людмила Столяренко. В Салехарде состоялось заседания антикризисного штаба, которое прошло в администрации города.

Было отмечено, что в городе выявлен рост цен только на куриное яйцо на 6,5%. Продолжается сезонное снижение цен на овощи и яблоки.

Что касается, поставки продуктов в межсезонье, то Людмила Столяренко заявила, что перебоев не будет.

- В скором времени закрывается паромная переправа, завтра ждем вагоны с молочной кировской продукцией. На время закрытия переправы отгрузка останавливаться не будет, каждые четыре дня продукция будет завозиться на «подушке», - уточнила она.

К слову, закрытие переправы изначально было запланировано на 27 октября. Однако пока позволяет погода, паромы продолжают курсировать по маршруту Салехард – Лабытнанги.

ИСТОЧНИК KP.RU