2019-10-31T13:10:04+03:00
Общество

На Ямале появится Фонд защиты прав дольщиков

Он начнёт работать в декабре 2019 года
Анна Полякова
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На Ямале появится Фонд защиты прав дольщиков Фото: yanao.ruНа Ямале появится Фонд защиты прав дольщиков Фото: yanao.ru
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На территории Ямала в декабре начнёт свою работу Фонд защиты прав дольщиков. Аналогичные организации сейчас появляются в каждом регионе России, сообщили в правительстве ЯНАО. Главной его задачей станет помощь северянам, чьи квартиры остались недостроенными по причине банкротства застройщика.Фонд будет достраивать проблемные объекты или возмещать дольщикам вложенные ими денежные средства, если нет возможности достройки дома.

- Как только Фонд будет создан, начнется работа с объектами-«долгостроями», которые можно и нужно достраивать, – пояснил принципы работы Фонда руководитель Госстройнадзора ЯНАО Павел Кузнецов.

Необходимость решения проблем дольщиков в ЯНАО неоднократно обозначал губернатор округа Дмитрий Артюхов.

- Люди не должны пострадать. Необходимые для этого финансовые ресурсы будут выделены. Это индивидуальная работа с каждой семьей, которая оказалась в сложной ситуации не по своей вине, – говорит глава региона.

Первым домом, который будут достраивать через Фонд защиты прав дольщиков, станет долгострой в Ноябрьске, застройщиком которого была компания «СКФ-Инвест». Все пострадавшие граждане получат свои квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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