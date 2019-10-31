СЕГОДНЯ 12:26 2019-10-31T12:26:09+03:00

Салехардец, выстреливший в друга во время селфи, ждет суда Фото: pixabay.com

Ему грозит ограничение свободы на три года

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В Салехарде будут судить беспечного стрелка, который шутя едва не убил приятеля. Парень чудом выжил, но уже два месяца под присмотром врачей в клинике в Санкт-Петербурге. Несчастье произошло во время дружеских посиделок 24 августа.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Ямал», нетрезвые молодые ямальцы позировали перед камерой с заряженным охотничьим ружьем. Один из них решил продемонстрировать гостям умение обращаться с оружием.

Позируя для видеосъемки, он не заметил, что ружье заряжено и отвел затвор в крайнее положение. Затем направил оружие на одного из присутствовавших и нажал на спусковой крючок, тем самым произвел выстрел в своего знакомого.

Пуля попала в голову. Пострадавшего в бессознательном состоянии экстренно госпитализировали в Салехардскую больницу. После его доставили бортом санитарной авиации в медицинское учреждение Санкт-Петербурга, где проходит лечение до сих пор.

По указанию прокуратуры города дополнительно организована процессуальная проверка по факту небрежного хранения заряженного огнестрельного оружия, которое один из гостей смог беспрепятственно забрать из сейфа своего отца и принести для фотосессии.

Как сообщает прокуратура ЯНАО, стрелку грозит ответственность в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU