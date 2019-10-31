В Ноябрьске разрешат сфотографироваться со спецавтомобилями

СЕГОДНЯ 11:59 2019-10-31T12:03:12+03:00

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В Ноябрьске пройдет выставка спецтехники. У жителей будет возможность не только увидеть автомобили экстренных служб, но узнать, для чего предназначена та или иная машина, и сделать фото на память.

Свою технику и оборудование представят сотрудники МЧС, скорой помощи и полиции. Гостям выставки расскажут, как работает вся эта техника. Посетители смогут ознакомиться с оборудованием автомобилей.

Показ состоится 2 ноября с 10.00 до 13.00 возле Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Он приурочен к месячнику гражданской обороны.

Как отметили в администрации Ноябрьска, подобные мероприятия проходили в городе и ранее и всегда вызывали большой интерес у детей.

ИСТОЧНИК KP.RU