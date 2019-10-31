В Ноябрьске разрешат сфотографироваться со спецавтомобилями
В Ноябрьске пройдет выставка спецтехники. У жителей будет возможность не только увидеть автомобили экстренных служб, но узнать, для чего предназначена та или иная машина, и сделать фото на память.
Свою технику и оборудование представят сотрудники МЧС, скорой помощи и полиции. Гостям выставки расскажут, как работает вся эта техника. Посетители смогут ознакомиться с оборудованием автомобилей.
Показ состоится 2 ноября с 10.00 до 13.00 возле Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Он приурочен к месячнику гражданской обороны.
Как отметили в администрации Ноябрьска, подобные мероприятия проходили в городе и ранее и всегда вызывали большой интерес у детей.
ИСТОЧНИК KP.RU