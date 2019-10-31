2019-10-31T11:43:23+03:00
Происшествия

Ноябрянин убил гостя за громкий разговор по телефону

Парень погиб от удара кулаком по голове
Анна Полякова
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Ноябрянин убил гостя за громкий разговор по телефону Фото: pixabay.comНоябрянин убил гостя за громкий разговор по телефону Фото: pixabay.com
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В Ноябрьске местного жителя подозревают в убийстве своего гостя из Нового Уренгоя. Уголовное дело возбудили по статье об «умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть».

По данным следствия, это произошло минувшей ночью, 30 октября. 37-летний ноябрянин выпивал вместе со своим гостем. После застолья мужчины легли спать, но вскоре хозяин квартиры проснулся от того, что собутыльник по телефону громко выяснял отношения.

Ноябрянин сделал замечание гостю. Однако тот не отреагировал на слова хозяина и продолжил кричать. Тогда ноябрянин несколько раз ударил кулаком по голове громкоголосого приятеля и ушел спать.

Утром хозяин квартиры обнаружил, что его гость не подает признаков жизни. По заключению судебной медицинской экспертизы смерть 24-летним парня наступила в результате гематомы.

- Ноябрянина задержали, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказала старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СКР по ЯНАО Елена Демьянова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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