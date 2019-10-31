2019-10-31T11:19:15+03:00
Общество

«Димитриевская суббота» в Лабытнанги начнется с литургии

Молодежь и ветераны также примут участие в патриотической акции «Свеча»
Анна Полякова
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«Димитриевская суббота» в Лабытнанги начнется с литургии Фото: lbt.yanao.ru«Димитриевская суббота» в Лабытнанги начнется с литургии Фото: lbt.yanao.ru
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В Лабытнанги пройдет окружной молодежный патриотический тур-фестиваль «Димитриевская суббота». Его участниками станут военно-исторические и военно-патриотические клубы, молодёжные и ветеранские общественные организации, жители городов и посёлков округа, творческие коллективы, вокальные группы и сольные исполнители.

Как сообщили в администрации города, «Димитриевская суббота» 2 ноября начнется с литургии в Храме Георгия Победоносца. Потом участники фестиваля соберутся на площади Победы, где пройдет патриотическая акция «Свеча» - как дань памяти и уважения погибшим защитникам Отчества.

Сам торжественный концерт с участием победителей окружных, межрегиональных, всероссийских конкурсов и фестивалей патриотической песни начнется в 17.00.

Напомним, впервые «Димитриевская суббота» прошла в Ноябрьске в 2007 году. С тех пор фестиваль побывал в Губкинском, Надыме и Муравленко, собрав больше двух тысяч ямальцев. Символом тур-фестиваля стал Георгий Победоносец – защитник русского воинства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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