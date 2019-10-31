Школу села Харсаим наказали за экстремистские материалы
Прокуратура Приуральского района потребовала закрыть доступ к сайтам, на которых размещались экстремистские материалы. Выяснилось, что в компьютерных классах школы села Харсаим имелся доступ к сайтам с запрещенной к распространению информацией.
Тем самым нарушался закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
В отношении образовательного учреждения возбуждено административное дело. Школу обвинили в бездействии. Поскольку именно учебное заведение должно было в местах, доступных для детей, обеспечить техническую защиту от информации, причиняющей вред.
По результатам рассмотрения постановления прокурора назначен штраф в размере 20 тысяч рублей. К дисциплинарной ответственности привлечено одно должностное лицо. Доступ к запрещенному контенту ограничен, сообщает прокуратура ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU