2019-10-31T10:55:38+03:00
Происшествия

Школу села Харсаим наказали за экстремистские материалы

После прокурорского вмешательства доступ к запрещенному сайту ограничен
Анна Полякова
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Школу села Харсаим наказали за экстремистские материалыШколу села Харсаим наказали за экстремистские материалыФото: Ольга Крыльцова
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Прокуратура Приуральского района потребовала закрыть доступ к сайтам, на которых размещались экстремистские материалы. Выяснилось, что в компьютерных классах школы села Харсаим имелся доступ к сайтам с запрещенной к распространению информацией.

Тем самым нарушался закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

В отношении образовательного учреждения возбуждено административное дело. Школу обвинили в бездействии. Поскольку именно учебное заведение должно было в местах, доступных для детей, обеспечить техническую защиту от информации, причиняющей вред.

По результатам рассмотрения постановления прокурора назначен штраф в размере 20 тысяч рублей. К дисциплинарной ответственности привлечено одно должностное лицо. Доступ к запрещенному контенту ограничен, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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