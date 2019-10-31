2019-10-31T10:22:23+03:00
Общество

Управление соцзащиты Ноябрьска будет работать по новой системе

С 1 ноября начнет действовать принцип одного окна
Анна Полякова
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Управление соцзащиты Ноябрьска будет работать по новой системе Фото: Администрация НоябрьскаУправление соцзащиты Ноябрьска будет работать по новой системе Фото: Администрация Ноябрьска
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По принципу одного окна теперь будет работать управление социальной защиты населения Ноябрьска. Новшество начнет действовать уже первого ноября.

Отныне независимо от количества вопросов и их характера, с каждым, кто обратится в управление, будет работать всего лишь один специалист. Изменить систему работы решили после опроса населения, который был организован на платформе «Решай!» информационного ресурса «Живем на Севере», сообщает администрация Ноябрьска.

Тогда горожане, высказывая своё мнение, отметили, что им удобнее получать услуги соцзащиты населения, обращаясь только к одному сотруднику. Сейчас идет переформатирование работы структуры.

- Мы полностью перенастраиваем всю систему. Специалисты проходят необходимое обучение. Уверены, что наши жители оценят новый формат нашего взаимодействия, - пояснила начальник УСЗН Елена Калинина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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