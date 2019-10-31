2019-10-31T10:11:39+03:00
Происшествия

В Лабытнанги разыскивают мнимого сотрудника банка, обокравшего мужчину

Северянин отдал мошеннику за кредит 48 000 рублей
Анна Полякова
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В Лабытнанги разыскивают мнимого сотрудника банка, обокравшего мужчину Фото: pixabay.comВ Лабытнанги разыскивают мнимого сотрудника банка, обокравшего мужчину Фото: pixabay.com
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В Лабытнанги возбудили уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стал 45-летний местный житель. В полиции он рассказал, что надеялся получить кредит через интернет. Разместил заявку в Сети, где указал свои данные и номер телефона.

Через некоторое время ему позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что ему одобрен кредит на сумму 100 000 рублей. Для его получения аферист попросил оплатить комиссию за перечисление денег, доставку и страховку.

Доверчивый северянин через банкомат перевел на указанные злоумышленником лицевые счета более 48 000 рублей. После этого связь с «сотрудником банка» прекратилась. Только тогда мужчина понял, что связался с мошенником.

Сотрудники полиции устанавливают личность причастного к совершению преступления, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Правоохранители просят ямальцев быть внимательными к сбережению своих денежных средств, проявлять бдительность и не терять самообладание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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