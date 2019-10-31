В Салехарде по просьбе горожан изменили расписание автобусов

СЕГОДНЯ 09:49 2019-10-31T09:53:32+03:00

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В Салехарде в действующее расписание общественного транспорта внесли изменения. Как сообщили в администрации ямальской столицы, поправки появились не случайно, они разработаны на основании озвученных горожанами предложений.

Ранее проводилось общественное голосование для изучения мнения по данному вопросу. В результате выяснилось, что салехардцам не хватает автобусов. Чтобы решить этот вопрос, четыре маршрута дополнили.

Маршрут №1 от АТП до в Аэропорт дополнили еще одним рейсом. Автобусы под номерами 2, 3 и 4 будут совершать еще по два рейса. Речь идет о маршрутах: «ул.Игарская - Храм Петра и Павла», «мкр.Ямальский - Городской Сад» и «мкр.Ямальский 19:33 - в квартал Северный».

ИСТОЧНИК KP.RU