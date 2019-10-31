Ямальский депзрав подвел итоги конкурса добровольцев

СЕГОДНЯ 09:25 2019-10-31T09:29:11+03:00

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На Ямале подвели итоги конкурса добровольцев, который провёл департамент здравоохранения среди медицинских учреждений региона, сообщает Ямальский центр медицинской профилактики.

Жюри оценивало концепции развития добровольчества, их эффективность, инновационный и творческий подход. Участникам предлагалось пять номинаций: «Волонтеры в помощь детям», «Волонтерство в помощь взрослым», «Лучшее медицинское учреждение, которое развивает и поддерживает волонтерство», «Лучший материал для популяризации медицинского волонтерства», «Лучший спецпроект по волонтерству в медицине».

Среди победителй Тарко-Салинская больница с проектом «Дарим радость». Он рассказывает о работе с детьми, м. Волонтеры помогают ребятам, оказавшимся в стенах больницы не по медицинским, а по социальным причинам, соблюдать гигиену, организуют досуг.

- Добровольцы - это мощная сила, и многие коллеги это понимают. Поэтому некоторые больницы, например, Ноябрьская или Аксарковская, представили два или даже три проекта. К слову, ни одно крупное социально-профилактическое мероприятие в регионе не проходит без участия добровольцев. Мы привлекаем разных людей, но их объединяет одно - стремление сделать мир чуточку лучше, а ямальцев – здоровее, - рассказывает руководитель регионального ресурсного центра поддержки волонтерства в сфере здравоохранения Сергей Токарев..

По итогам конкурса все участники получат дипломы, а лучшие практики - внесены в банк данных, доступный для всех желающих.

ИСТОЧНИК KP.RU