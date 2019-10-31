Ямальский депзрав подвел итоги конкурса добровольцев
На Ямале подвели итоги конкурса добровольцев, который провёл департамент здравоохранения среди медицинских учреждений региона, сообщает Ямальский центр медицинской профилактики.
Жюри оценивало концепции развития добровольчества, их эффективность, инновационный и творческий подход. Участникам предлагалось пять номинаций: «Волонтеры в помощь детям», «Волонтерство в помощь взрослым», «Лучшее медицинское учреждение, которое развивает и поддерживает волонтерство», «Лучший материал для популяризации медицинского волонтерства», «Лучший спецпроект по волонтерству в медицине».
Среди победителй Тарко-Салинская больница с проектом «Дарим радость». Он рассказывает о работе с детьми, м. Волонтеры помогают ребятам, оказавшимся в стенах больницы не по медицинским, а по социальным причинам, соблюдать гигиену, организуют досуг.
- Добровольцы - это мощная сила, и многие коллеги это понимают. Поэтому некоторые больницы, например, Ноябрьская или Аксарковская, представили два или даже три проекта. К слову, ни одно крупное социально-профилактическое мероприятие в регионе не проходит без участия добровольцев. Мы привлекаем разных людей, но их объединяет одно - стремление сделать мир чуточку лучше, а ямальцев – здоровее, - рассказывает руководитель регионального ресурсного центра поддержки волонтерства в сфере здравоохранения Сергей Токарев..
По итогам конкурса все участники получат дипломы, а лучшие практики - внесены в банк данных, доступный для всех желающих.
ИСТОЧНИК KP.RU