2019-10-31T08:45:09+03:00
Происшествия

При пожаре в Ноябрьске погиб мужчина

Предварительная причина возгорания – неосторожность при курении
Анна Полякова
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При пожаре в Ноябрьске погиб мужчина Фото: pixabay.comПри пожаре в Ноябрьске погиб мужчина Фото: pixabay.com
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Неосторожность при курении стала причиной трагедии в Ноябрьске. В ночном пожаре в поселке Железнодорожников погиб человек. Сообщение о ЧП в квартире жилого многоквартирного дома по улице Привокзальной поступило около двух часов ночи 31 октября, сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО.

Когда приехали пожарные, заметно было слабое задымление в одной из квартир дома. Эвакуация жильцов не понадобилась. Во время тушения спасатели обнаружили безжизненное тело мужчины.

В ликвидации ЧП принимало участие 17 человек, в распоряжении которых было шесть единиц спецтехники МЧС. Через полчаса пожар был полностью потушен. Огнем поврежден диван и закопчена квартира на площади.

На месте пожара работает дознаватель МЧС. Предварительная причина возгорания – неосторожность при курении.

По данным регионального ведомства, за прошедший период 2019 года на Ямале произошло 75 пожаров, причиной которых стала - неосторожность при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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