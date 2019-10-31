На Ямале для мировых судей оборудуют новые залы заседаний
В Ноябрьске и Лабытнанги до конца 2019 года появятся два новых зала судебных заседаний. В начале 2020 года новый зал откроется и в Ноябрьске. В результате обеспеченность мировой юстиции помещениями на Ямале будет почти полной, сообщили в правительстве ЯНАО. На 31 мирового судью будет приходиться 29 судебных участков.
Условия размещения мировых судей улучшаются с каждым годом. Появляются дополнительные бытовые и технические возможности, позволяющие сделать правосудие доступным и не затратным.
В этом году косметические ремонтные работы в помещениях, занимаемых мировыми судьями, были проведены в Салехарде, Муравленко. В поселке Уренгой участок не только отремонтировали, но и оборудовали помещением для размещения конвоя. Работа по обеспечению населения и работников аппаратов мировых судей комфортными условиями продолжится.
Современные технологии оптимизировали работу мировых судей Ямала и упростили процесс правосудия для граждан.
В данный момент совершенствуется система видеоконференцсвязи мировых судей ЯНАО, которая даёт возможность проводить судебные заседания с участием административных задержанных, не этапируя их.
Ведутся работы по внедрению аппаратно-программного комплекса «НЕСТОР Правосудие» для хранения аудио-видео записи судебных разбирательств.
ИСТОЧНИК KP.RU