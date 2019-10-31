В Новом Уренгое погиб водитель перевернувшегося внедорожника

СЕГОДНЯ 08:13 2019-10-31T08:13:56+03:00

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В Новом Уренгое в ДТП на улице Железнодорожная погиб водитель внедорожника. Авария произошла 30 октября в 20.40. Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, водитель автомобиля FORD не справился с рулевым управлением. Машина вылетела с дороги в кювет и перевернулась. В результате ДТП водитель скончался на месте.

По данным регионального ведомства, всего за минувшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 13 ДТП, в результате которых один человек погиб, один травмирован.

С начала 2019 года в 3831 зарегистрированном ДТП погибли 25 человек и 458 травмированы, в их числе 57 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU