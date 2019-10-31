Новый глава Салехарда провел кадровые перестановки

СЕГОДНЯ 06:38 2019-10-31T06:38:34+03:00

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Глава Салехарда Алексей Титовский внес ряд предложений по изменению структуры администрации. О своих решениях он заявил в ходе заседание Гордумы, обосновав кадровые перестановки требуемым уровнем качества, оперативности и максимальной вовлеченности в решение городских вопросов. Между тем, значительных изменений в структуре администрации не произошло.

- Первый заместитель главы, заместители по направлениям, руководители блоков социальной политики и финансов останутся на своих местах. Будут небольшие кадровые перестановки в блоке городского хозяйства, - говорит Алексей Титовский.

Направление городского хозяйства будет курировать Алексей Пекарь, ранее занимавший должность директора городского автотранспортного предприятия.

Также новый градоначальник предложил ввести в администрации города должность главного архитектора. Окружную столицу ждут масштабные преобразования. Городу нужна единая градостроительная концепция развития.

Титовский заявил, что он лично заинтересован в том, чтобы Салехард был не только комфортным, но и красивым. За пять лет планируется построить боле 500 тысяч квадратных метров жилья.

Заместителем по внутренней политике назначена Анастасия Попова, занимавшая должность эксперта-консультанта вице-губернатора ЯНАО. Глава города ставит задачу обеспечить качественный диалог с населением, общественными объединениями и политическими партиями, сообщает администрация ямальской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU