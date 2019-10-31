СЕГОДНЯ 05:23 2019-10-31T05:23:58+03:00

Погода на Ямале 31 октября: небольшой снег и ветер Фото: Анна Полякова

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В четверг, 31 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде – 9 градусов. Солнечно, днем без осадков. Ветер северо-западный 1 м/с.

В Ноябрьске -10 градусов, переменная облачность. Снег пройдет только утром. Ветер – юго-западный 5 м/с.

В Новом Уренгое -8 градусов, пасмурно. Кратковременный снег – в середине дня. Ветер западный будет дуть со скоростью 9 м/с с порывами до 16.

В Надыме -7 градусов, пасмурно и снежно. Северо-западный ветер 3 м/с.

В Губкинском - 8 градусов, пасмурно, небольшой снег. Ветер юго-западный 7 м/с.

В Тарко-Сале -6 градусов, пасмурно, снег. Юго-западный ветер 7 м/с.

В Муравленко -10 градусов, малооблачно. Снег пройдет утром. Ближе к ночи похолодает до -14. Ветер юго-западный 5 м/с.

В Лабытнанги -8 градусов. Днем – солнечно и без осадков. Ветер западный 4 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU