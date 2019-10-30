В Пуровском районе осудили педофила, заманивавшего девочек угощениями
В Пуровском районе зачитали приговор педофилу, который надругался над двумя девочками. 62-летний извращенец оказался владельцем продуктового магазина.
По данным следствия и суда, в период с 2016 по 2018 год он сумел расположить к себе маленьких односельчанок, завлекая их в магазин бесплатными угощениями и добрым, участливым отношением.
Когда девочки стали доверять «дедушке», он воспользовался случаем и изнасиловал девочек.
- Немолодой мужчина совершил в отношении двух девочек, не достигших 14-летнего возраста развратные и насильственные действия сексуального характера, - сообщила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СКР по ЯНАО Елена Демьянова.
О произошедшем стало известно родителям одной из девочек в 2018 году. Выяснилось, что педофил, пользуясь своей безнаказанностью, причинив ребенку тяжкий вред здоровью, выраженный в психическом расстройстве личности.
Тем не менее, в ходе предварительного следствия свою вину он признал лишь частично. Суд приговорил его к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
С девочками работают психологи, организовано проведение реабилитационных мер, сообщает региональное ведомство.
ИСТОЧНИК KP.RU