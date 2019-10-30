В Пуровском районе осудили педофила, заманивавшего девочек угощениями

СЕГОДНЯ 15:58 2019-10-30T15:58:14+03:00

Свою вину он признал лишь частично

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В Пуровском районе зачитали приговор педофилу, который надругался над двумя девочками. 62-летний извращенец оказался владельцем продуктового магазина.

По данным следствия и суда, в период с 2016 по 2018 год он сумел расположить к себе маленьких односельчанок, завлекая их в магазин бесплатными угощениями и добрым, участливым отношением.

Когда девочки стали доверять «дедушке», он воспользовался случаем и изнасиловал девочек.

- Немолодой мужчина совершил в отношении двух девочек, не достигших 14-летнего возраста развратные и насильственные действия сексуального характера, - сообщила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СКР по ЯНАО Елена Демьянова.

О произошедшем стало известно родителям одной из девочек в 2018 году. Выяснилось, что педофил, пользуясь своей безнаказанностью, причинив ребенку тяжкий вред здоровью, выраженный в психическом расстройстве личности.

Тем не менее, в ходе предварительного следствия свою вину он признал лишь частично. Суд приговорил его к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

С девочками работают психологи, организовано проведение реабилитационных мер, сообщает региональное ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU