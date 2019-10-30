2019-10-30T15:34:58+03:00
Общество

Гран-при окружной педагогической академии завоевала таркосалинская «Калинка»

Члены жюри отметили высокий исполнительский уровень участников фестиваля
Анна Полякова
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Гран-при окружной педагогической академии завоевала таркосалинская «Калинка» Фото: puradm.ruГран-при окружной педагогической академии завоевала таркосалинская «Калинка» Фото: puradm.ru
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В Ноябрьске завершилась окружная педагогическая академия среди педагогических работников детских школ искусств. В ней приняли участие более 300 представителей из 26 образовательных организаций в сфере культуры со всего Ямала.

На сцену с концертными номерами выходят сами педагоги, а не их ученики. Выступления оценивают члены жюри – ведущие российские деятели культуры. Окружная педагогическая академия — это не просто фестиваль-конкурс исполнительского мастерства. В рамках него существует уникальная возможность повысить свой исполнительский и педагогический уровень.

В рамках конкурсных и концертных мероприятий преподаватели демонстрировали игру на новых музыкальных инструментах, приобретённых в рамках нацпроекта «Культура». Для руководителей и преподавателей организовали арт-лаборатории по различным направлениям музыкального искусства.

Гран-при фестиваля музыки «Fusion Fest» окружной педагогической академии завоевал губернаторский ансамбль народных инструментов «Калинка» под руководством Сергея Штроткина из Тарко-Сале, сообщили в администрации Пуровского района.

Члены жюри отметили высокий исполнительский уровень участников фестиваля, уникальность и важность проведения мероприятий подобного формата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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