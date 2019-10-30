2019-10-30T15:07:02+03:00
Общество

В Салехарде пройдёт урбанистический фестиваль

Ведущие российские архитекторы расскажут о мировых трендах в процессе преобразования городских территорий
Анна Полякова
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В Салехарде пройдёт фестиваль новой городской культуры Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОВ Салехарде пройдёт фестиваль новой городской культуры Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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В речном порту Салехарда пройдет фестиваль новой городской культуры. Мероприятие под названием Аrctic Urban Fest стартует 31 октября. Ведущие российские архитекторы, кураторы и художники расскажут о мировых трендах в процессе преобразования городских территорий средствами культуры.

Урбанистический фестиваль продемонстрирует, как заложить основы будущего туристического события федерального масштаба, создавая яркие художественные проекты и изучая культурное наследие и мифологию региона.

Организаторы уверены, что фестиваль станет первым шагом для ежегодного творческого эксперимента. В рамках фестиваля состоится презентация арт-объекта Ольги Лесниковой «Звездные сиги идут на Север». Также на фестивале будет объявлен победитель конкурса «Туристический бренд Ямало-Ненецкого автономного округа». Автор, чья идея стала лучшей, получит 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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