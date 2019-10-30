На Ямале почтили память жертв политических репрессий

СЕГОДНЯ 14:52 2019-10-30T14:57:50+03:00

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В Салехарде у мемориала «501-я стройка ГУЛАГ» 30 октября собрались горожане, которым не безразлична память о прошлом нашей страны.

История Салехарда неразрывно связана с историей 501-й стройки. Ее судьба стала еще одним символом тоталитарного режима. Но эта железная дорога не стала главным звеном в освоении Севера, сегодня полуразрушенная занесенная песком и заросшая лесом, подмытая многочисленными северными реками, мертвая дорога является жестоким напоминанием об эпохе репрессий.

Но в тоже время она является памятником людям, которые вложили в ее строительство труд, упорство и нечеловеческое терпение. Дорога является памятником тем невинным жертвам репрессий, которые участвовали в ее строительстве.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов обратился к жителям со словами памяти о тех, кто безвинно пострадал от тоталитарного режима.

- Ямал в истории России навсегда связан с «Мёртвой дорогой», которую строили десятки тысяч узников сталинского ГУЛАГа. Сегодня недостроенная трансполярная магистраль стала не только памятником той эпохе, но и стойкости духа многих несправедливо осуждённых. Опираясь на опыт прошлого, мы обязаны сохранить связь времён и событий для новых поколений, помнить свою историю и определять горизонты будущего, чтобы таких трагедий больше не повторилось, – сказал губернатор.

Глава округа также пожелал всем здоровья, благополучия, добра и мира.

Собравшиеся почтили память жертв политических репрессий минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

- Память не позволяет нам повторить ошибки прошлого и верить в то, что подобного в нашей стране больше никогда не будет. Жизнь каждого человека бесценна, и мы обязаны помнить об этом всегда, - говорит заведующий сектором новой и новейшей истории Ямало-Ненецкого окружного музейно-выставочного комплекса им. Шемановского Алексей Мазурин.

ИСТОЧНИК KP.RU