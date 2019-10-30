2019-10-30T14:32:02+03:00
Происшествия

На Ямале в октябре возросло количество ДТП с пострадавшими

Чаща такие аварии происходят в Новом Уренгое, Ноябрьске и Пуровском районе
Анна Полякова
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На Ямале в октябре возросло количество ДТП Фото: Госавтоинспекция ЯмалаНа Ямале в октябре возросло количество ДТП Фото: Госавтоинспекция Ямала
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На Ямале зарегистрирован значительный рост травмированных в ДТП в октябре 2019 года. Об этом сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО. По данным ведомства, в результате 469 дорожно-транспортных происшествий погибли 8 человек, пострадали 58, в их числе 5 детей.

Чаще всего аварии с пострадавшими происходили в Новом Уренгое, Ноябрьске и Пуровском районе. В большинстве случаев водители не соблюдали очередность проезда, скоростной режим и безопасную дистанцию до впереди движущихся транспортных средств.

Госавтоинспекция округа обеспокоена данным всплеском погибших в ДТП, в связи, с чем обращает внимание всех участников дорожного движения к соблюдению строгой дисциплины на дорогах.

Водителям автотранспорта, в свою очередь, необходимо снижать скорость перед проездом переходных переходов. Крайне важно прогнозировать дорожную ситуацию и предвидеть возможное появление пешеходов, отмечают в УГИБДД УМВД России по ЯНАО.

Водителей просят срочно переобуть автомобили и вспомнить про зимний стиль вождения. Для безопасности пешеходам рекомендуется оборудовать одежду со всех сторон световозвращающими элементами, чтобы стать заметнее для водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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