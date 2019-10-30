На Ямале в октябре возросло количество ДТП с пострадавшими
На Ямале зарегистрирован значительный рост травмированных в ДТП в октябре 2019 года. Об этом сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО. По данным ведомства, в результате 469 дорожно-транспортных происшествий погибли 8 человек, пострадали 58, в их числе 5 детей.
Чаще всего аварии с пострадавшими происходили в Новом Уренгое, Ноябрьске и Пуровском районе. В большинстве случаев водители не соблюдали очередность проезда, скоростной режим и безопасную дистанцию до впереди движущихся транспортных средств.
Госавтоинспекция округа обеспокоена данным всплеском погибших в ДТП, в связи, с чем обращает внимание всех участников дорожного движения к соблюдению строгой дисциплины на дорогах.
Водителям автотранспорта, в свою очередь, необходимо снижать скорость перед проездом переходных переходов. Крайне важно прогнозировать дорожную ситуацию и предвидеть возможное появление пешеходов, отмечают в УГИБДД УМВД России по ЯНАО.
Водителей просят срочно переобуть автомобили и вспомнить про зимний стиль вождения. Для безопасности пешеходам рекомендуется оборудовать одежду со всех сторон световозвращающими элементами, чтобы стать заметнее для водителей.
ИСТОЧНИК KP.RU