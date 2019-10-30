60 ямальских школьников поедут на Главную елку страны

СЕГОДНЯ 14:03 2019-10-30T14:04:44+03:00

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Более 60 ребят со всех муниципалитетов округа возрасте станут участниками новогоднего представления Главной елки страны. Это школьники от 8 до 13 лет. Среди них – отличники учебы, победители олимпиад, конкурсов и спортивных соревнований. Новогодний праздник в Государственном Кремлевском Дворце пройдет 25 декабря.

Школьники пробудут в столице несколько дней, в течение которых увидят увлекательное новогоднее шоу, примут участие в экскурсионной программе и посетят каток на Красной площади.

В поездке детей будет сопровождать представители образовательных учреждений, педиатр и сотрудник министерства внутренних дел.

Как сообщили в администрации Тазовского района, в числе отличников, которые поедут в столицу, будут и трое школьников из Гыданской, Антипаютинской и Тазовской школы-интерната. Ребята хорошо учатся, активно участвуют в общественной жизни класса и школы, демонстрируют успехи в дистанционных конкурсах всероссийского и международного уровня, а также в интеллектуальных и спортивных соревнованиях.

ИСТОЧНИК KP.RU