2019-10-30T14:04:44+03:00
Общество

60 ямальских школьников поедут на Главную елку страны

Ребята увидят новогоднее шоу и посетят каток на Красной площади
Анна Полякова
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Ямальские школьники поедут на Главную елку страны Фото: кремлёвская-елка.рфЯмальские школьники поедут на Главную елку страны Фото: кремлёвская-елка.рф
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Более 60 ребят со всех муниципалитетов округа возрасте станут участниками новогоднего представления Главной елки страны. Это школьники от 8 до 13 лет. Среди них – отличники учебы, победители олимпиад, конкурсов и спортивных соревнований. Новогодний праздник в Государственном Кремлевском Дворце пройдет 25 декабря.

Школьники пробудут в столице несколько дней, в течение которых увидят увлекательное новогоднее шоу, примут участие в экскурсионной программе и посетят каток на Красной площади.

В поездке детей будет сопровождать представители образовательных учреждений, педиатр и сотрудник министерства внутренних дел.

Как сообщили в администрации Тазовского района, в числе отличников, которые поедут в столицу, будут и трое школьников из Гыданской, Антипаютинской и Тазовской школы-интерната. Ребята хорошо учатся, активно участвуют в общественной жизни класса и школы, демонстрируют успехи в дистанционных конкурсах всероссийского и международного уровня, а также в интеллектуальных и спортивных соревнованиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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