2019-10-30T13:40:12+03:00
Общество

В Новом Уренгое открылся спортзал для малышей

На специальных тренажерах заниматься смогут дети от четырех лет
Анна Полякова
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В Новом Уренгое открылся спортзал для малышей Фото: администрация Нового УренгояВ Новом Уренгое открылся спортзал для малышей Фото: администрация Нового Уренгоя
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Для маленьких новоуренгойцев открылся специальный спортзал. Горожане в возрасте от четырех лет будут заниматься в семейно-спортивном центре «Мирный». Он предназначен для укрепления общефизической подготовки детей и родителей. И посещать его можно всей семьей, сообщает администрация Нового Уренгоя.

Обновленное помещение накануне посетил глава Нового Уренгоя Иван Костогриз. Он пообщался с юными спортсменами и их родителями, осмотрел спортивные залы. По отзывам родителей, который привели на занятия своих детей, этот семейно-спортивный центр будет пользоваться популярностью.

Как выяснилось, многие из них уже приводят малышей позаниматься не только на ярких тренажерах, но и на занятия хореографией и в зал спортивной гимнастики. Тренировки проходит под руководством квалифицированного инструктора. Кроме того, в Центре оборудована детская комната.

ИСТОЧНИК KP.RU

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