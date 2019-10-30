На Ямале матери восьмерых детей грозит срок за 2 миллиона долга
Многодетной матери из Салехарда грозит уголовная ответственность за долги по алиментам. Судебные приставы пригрозили женщине, если она не встанет на путь исправления.
Сейчас 35-летняя мать восьмерых детей отбывает административное наказание в виде обязательных работ на одном из городских предприятий. Если после этого родительница не образумится, то меры воздействия будут жестче.
Её дети находятся на воспитании у родственников и в детском доме. Про алименты на их содержание женщина «забыла».
- В это время она вела аморальный образ жизни, официального трудоустройства не имела. В результате длительного уклонения от исполнения обязательств задолженность матери перед собственными детьми составила более 1 миллиона 990 тысяч рублей, - сообщает УФССП России по ЯНАО.
В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель наложил арест на денежные счета в банках, вынес постановление о временном ограничении на выезд за пределы Российской Федерации. Также в связи с неуплатой алиментов в отношении неё был составлен протокол об административном правонарушении.
Сейчас она признана виновной в совершении административного правонарушения и ей назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU