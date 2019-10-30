СЕГОДНЯ 12:57 2019-10-30T13:24:50+03:00

Взрыв в котельной в Ноябрьске: обошлось без жертв Фото: группа "Происшествия Ноябрьск" vk.com

Изменить размер текста: A A

В Ноябрьске выясняют причины взрыва, который прогремел сегодня, 30 октября, в районе промзоны. ЧП произошло рядом со строительным магазином. Грохот напугал горожан, которые фото разрушенного строения разместили в социальной сети «ВКонтакте».

Выяснилось, что взрыв произошел внутри котельной, принадлежащей магазину «СОМ», расположенного напротив АЗС. Как сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО, к счастью, в момент происшествия в помещении никого не было.

На месте ЧП эксперты разбираются в произошедшем. Предположительно взорваться мог бытовой газ. По сообщениям очевидцев, металлическая обшивка строения от взрыва разлетелась. Ее фрагменты повредили автомобиль, стоявший рядом с котельной.

ИСТОЧНИК KP.RU