2019-10-30T12:35:54+03:00
Общество

В новоуренгойских автобусах появился бесплатный WiFi

Эксперимент продлится до 24 ноября
Анна Полякова
Поделиться:
В новоуренгойских автобусах появился бесплатный WiFi Фото: администрация Нового УренгояВ новоуренгойских автобусах появился бесплатный WiFi Фото: администрация Нового Уренгоя
Изменить размер текста:

В Новом Уренгое пассажиры трёх автобусов теперь ежедневно могут воспользоваться бесплатным WiFi. Автобусы, в которых действует интернет, меняются ежедневно, сообщает администрация города.

Подключиться можно по номеру телефона, оплаты или регистрации не требуется. Пока услуга работает в тестовом режиме и доступна только до 24 ноября. Затем будет решаться вопрос о повсеместном внедрении точек доступа в общественном транспорте по всему региону.

В мэрии пояснили, что средняя скорость интернета в транспорте составляет от 5 до 10 Мбит/с. Это позволяет пользоваться социальными сетями, мессенджерами, почтой, открывать сайты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24