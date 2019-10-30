В новоуренгойских автобусах появился бесплатный WiFi

СЕГОДНЯ 12:33 2019-10-30T12:35:54+03:00

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В Новом Уренгое пассажиры трёх автобусов теперь ежедневно могут воспользоваться бесплатным WiFi. Автобусы, в которых действует интернет, меняются ежедневно, сообщает администрация города.

Подключиться можно по номеру телефона, оплаты или регистрации не требуется. Пока услуга работает в тестовом режиме и доступна только до 24 ноября. Затем будет решаться вопрос о повсеместном внедрении точек доступа в общественном транспорте по всему региону.

В мэрии пояснили, что средняя скорость интернета в транспорте составляет от 5 до 10 Мбит/с. Это позволяет пользоваться социальными сетями, мессенджерами, почтой, открывать сайты.

ИСТОЧНИК KP.RU