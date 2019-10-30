«Молодые профессионалы» на Ямале будут соревноваться в 54 компетенциях

СЕГОДНЯ 12:18 2019-10-30T12:21:13+03:00

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Число компетенций V Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» на Ямале достигло 54. Из года в год соревнования на Ямале набирают обороты. Стартовал он на площадке ноябрьского колледжа в 2015 году с шести компетенций для студентов. Теперь в числе участников школьники и представители старше 50 лет.

В этом году V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) пройдет на площадках восьми образовательных организаций ЯНАО.

Ведущей площадкой ЯНАО по проведению региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» является Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий. Здесь участники будут соревноваться в 14 компетенциях. Среди них «IT-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие», у старших профессионалов – «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», сообщили в администрации города.

Впервые на площадке в Салехарде будут представлены новые (показательные) компетенции: «Национальная кухня» и «Резьба по дереву». Еще одна компетенция презентационная – «Документационное обеспечение управления и архивоведения» – и две: «Водитель грузовика» и «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» заявлены как кандидаты в презентационные компетенции.

ИСТОЧНИК KP.RU