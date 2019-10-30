СЕГОДНЯ 11:21 2019-10-30T11:23:27+03:00

На Ямале за неделю зарегистрировано почти 6 тысяч случаев ОРВИ Фото: Ольга Крыльцова

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За минувшую неделю в медучреждения ЯНАО с диагнозом острая респираторная вирусная инфекция обратилось 5810 человек. Региональное управление Роспотребнадзора уточняет, что показатель заболеваемости ниже порогового значения на 1,1% и составил 107,3 случаев на 10 тысяч населения.

За это время госпитализировано 202 человека, 85 случаев это малыши до 2 лет. Согласно данным лабораторного мониторинга вирусов гриппа не зарегистрировано.

Кроме того, 115 человек обратилось к врачам с диагнозом внебольничная пневмония. Госпитализирован 91 человек. В основном болеют люди 40-64 лет - 26 случаев.

Также в региональном ведомстве сообщили, что в предэпидемический сезон запланировано привить против гриппа 241 231 человека. Пока вакцину получили 138 100 человек.

- Иммунизация против гриппа позволяет существенно снизить риск осложнений и тяжелого течения гриппа и внебольничных пневмоний, а также препятствует распространению гриппа среди близких и коллег, - пояснили в управлении.

Получить бесплатную вакцинацию против гриппа можно во всех лечебных учреждениях округа.

ИСТОЧНИК KP.RU