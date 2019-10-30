На Ямале прошла акция «Стоп, инсульт»

СЕГОДНЯ 10:53 2019-10-30T10:53:08+03:00

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В акции «Стоп, инсульт», которая завершилась на Ямале, приняли участие сотни северян. В ходе нее медики знакомили жителей с первыми признаками недуга, учили оказывать доврачебную помощь, а также рассказывали о превентивных мерах.

Все желающие могли пройти экспресс-диагностику на «островках здоровья» в торговом центре в Надыме, которые организовал окружной центр медпрофилактики. Горожане смогли узнать уровень глюкозы и холестерина, показатели артериального и внутриглазного давления, индекс массы тела, а также оценить свою стрессоустойчивость.

Для тех, кто решил бросить курить, медики определяли степень никотиновой зависимости и советовали наиболее эффективные способы отказа от вредной привычки.

- К трудовой деятельности после инсульта возвращаются не более 10% людей, - отметила заместитель главного врача центра Наталья Половодова, - поэтому мы неустанно призываем всех вести здоровый образ жизни. Правильное питание, физические нагрузки, позитивный настрой, отказ от вредных привычек помогут стать долгожителями.

В прошлом году на Ямале зарегистрировано более 500 случаев инсульта, инвалидность по причине сердечно-сосудистых заболеваний получили почти 200 человек.

Похожие мероприятия организовали в рамках акции Салехардский центр здоровья и Новоуренгойская больница. В Аксарке, Яр-Сале и Муравленко специалисты побеседовали с ямальцами в стенах больниц.

Во многих муниципалитетах к мероприятиям присоединились волонтеры-школьники, которые оказались уже неплохо подготовленными в вопросах оказания первой помощи. Напомним, в регионе для них второй год проходит акция «Знание спасает жизни».

ИСТОЧНИК KP.RU