Житель Губкинского, ударивший полицейского по голове, отделался условным сроком
В Губкинского местного жителя признали виновным в применении насилия в отношении полицейского. Инцидент произошел 30 июня 2019 года, когда правоохранители прибыли в кафе «Эдельвейс».
В дежурную часть сообщили, что один из посетителей ведет себя неадекватно. Мужчина громко кричал, размахивал руками и матерился. Полицейские потребовали прекратить дебош. Однако 39-летней мужчина отреагировал агрессивно. Он ударил одного из них кулаком по голове.
При этом в ходе предварительного следствия и в судебном процессе мужчина заявил, что его оговаривают, и вину в совершенном преступлении не признал. Тем не менее, суд счел достаточными собранные следственными органами доказательства.
В результате мужчину признали виновным и ему назначили наказание в виде 9 месяцев условного лишения свободы с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU