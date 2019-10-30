Житель Губкинского, ударивший полицейского по голове, отделался условным сроком

СЕГОДНЯ 10:40 2019-10-30T10:40:27+03:00

В суде мужчина заявил, что его оговаривают

Изменить размер текста: A A

В Губкинского местного жителя признали виновным в применении насилия в отношении полицейского. Инцидент произошел 30 июня 2019 года, когда правоохранители прибыли в кафе «Эдельвейс».

В дежурную часть сообщили, что один из посетителей ведет себя неадекватно. Мужчина громко кричал, размахивал руками и матерился. Полицейские потребовали прекратить дебош. Однако 39-летней мужчина отреагировал агрессивно. Он ударил одного из них кулаком по голове.

При этом в ходе предварительного следствия и в судебном процессе мужчина заявил, что его оговаривают, и вину в совершенном преступлении не признал. Тем не менее, суд счел достаточными собранные следственными органами доказательства.

В результате мужчину признали виновным и ему назначили наказание в виде 9 месяцев условного лишения свободы с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU