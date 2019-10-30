Лабытнангцы дали имя скверу, строящемуся на месте пустыря

СЕГОДНЯ 10:23 2019-10-30T10:23:36+03:00

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Жители Лабытнанги голосованием выбрали имя новому скверу, который строится напротив железнодорожного вокзала. Опрос проводился на платформе «Решай!» портала «Живём на Севере». Из пяти предложенных лабытнангцами вариантов именно «Привокзальный» был поддержан большинством голосов пользователей.

- Объект является частью проекта реконструкции дороги по улице Советская. Одновременно ремонтируются обрамляющие эту территорию дороги в границах улиц Советская–Первомайская-Центральная-Железнодорожная, -пояснили в администрации Лабытнанги.

Проект реконструкции дороги рассчитан на два года, но подрядчик постарался выполнить работы в этом году. Точка в реконструкции еще не поставлена, но существенные изменения уже заметны. Вместо пустыря появились удобные пешеходные дорожки. В темное время суток мягкий свет фонарей украшает сквер.

Благоустроить эту территорию предлагали сами горожане. Они уверены, что сквер «Привокзальный» станет визитной карточкой города - еще одной достопримечательностью, местом отдыха и встреч лабытнангцев и гостей.

Напомним, реконструкция дороги вдоль улицы Советская началась в прошлом году. В 2020 году работы продолжатся.

ИСТОЧНИК KP.RU