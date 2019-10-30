Ямальская бегунья завоевала серебро Всемирных военных игр

СЕГОДНЯ 09:51 2019-10-30T09:57:04+03:00

Ксения Аксёнова стала второй в командной эстафете

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Ямальская спортсменка Ксения Аксёнова из Тарко-Сале Пуровского района стала призером на седьмых Всемирных военных играх, проходивших в китайском городе Ухань.

Как сообщили в управлении по физической культуре и спорту администрации Пуровского района, Ксения стала обладателем серебра в командной эстафете 4 х 400 метров. В забеге на 400 метров таркосалинка стала пятой.

Ксения Аксёнова представляла Пуровскую районную специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва «Авангард» города Тарко-Сале, пояснили в районной администрации.

Игры проходят под эгидой Международного совета военного спорта (CISM), созданного в феврале 1948 года. Россия присоединилась к CISM в 1995 году, к настоящему моменту общее число государств — членов организации достигло 135.

ИСТОЧНИК KP.RU