2019-10-30T09:31:24+03:00
Общество

Многодетные семьи ЯНАО продолжат путешествовать за счет региона

Программу по льготным билетам решили продолжить и расширить [ВИДЕО]
Анна Полякова
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Многодетные семьи ЯНАО продолжат путешествовать за счет региона Фото: скрин видео личная страничка Дмитрия Артюхова vk.comМногодетные семьи ЯНАО продолжат путешествовать за счет региона Фото: скрин видео личная страничка Дмитрия Артюхова vk.com
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Пилотный программа по поддержке многодетных семей на Ямале становится постоянным проектом. Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в социальных сетях на своих официальных страничках.

Он отметил, что получал много вопросов, будет ли в следующем году программу по льготным билетам для многодетных семей продолжена.

- Эта программа станет постоянной мерой поддержки. По льготному тарифу в отпуск смогли съездить почти 10 тысяч маленьких северян. Цифры и ваши отзывы говорят о том, что программа правильная и нужная, - рассказал землякам глава региона.

Кроме того, воспользоваться льготой отныне сможет больше северян. Список решено расширить. В программу добавили детей из многодетных семей в возрасте от 18 до 23, которые учатся в вузах.

- Это сделано для того, чтобы студенты во время каникул смогли повидаться с родными не в ущерб родительскому бюджету, - пояснил губернатор.

Также с 2020 года увеличивается и география полётов. К 28 маршрутам добавятся популярные летние направления. К примеру, из Салехарда и Нового Уренгоя по льготным билетам можно будет улететь ещё и в Сочи, а из Ноябрьска - в Симферополь.

Многодетные семьи ЯНАО продолжат путешествовать за счет региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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