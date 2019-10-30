Многодетные семьи ЯНАО продолжат путешествовать за счет региона
Пилотный программа по поддержке многодетных семей на Ямале становится постоянным проектом. Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в социальных сетях на своих официальных страничках.
Он отметил, что получал много вопросов, будет ли в следующем году программу по льготным билетам для многодетных семей продолжена.
- Эта программа станет постоянной мерой поддержки. По льготному тарифу в отпуск смогли съездить почти 10 тысяч маленьких северян. Цифры и ваши отзывы говорят о том, что программа правильная и нужная, - рассказал землякам глава региона.
Кроме того, воспользоваться льготой отныне сможет больше северян. Список решено расширить. В программу добавили детей из многодетных семей в возрасте от 18 до 23, которые учатся в вузах.
- Это сделано для того, чтобы студенты во время каникул смогли повидаться с родными не в ущерб родительскому бюджету, - пояснил губернатор.
Также с 2020 года увеличивается и география полётов. К 28 маршрутам добавятся популярные летние направления. К примеру, из Салехарда и Нового Уренгоя по льготным билетам можно будет улететь ещё и в Сочи, а из Ноябрьска - в Симферополь.
Многодетные семьи ЯНАО продолжат путешествовать за счет региона.
ИСТОЧНИК KP.RU