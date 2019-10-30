На улицах Ямала установят дополнительно 800 новых видеокамер

СЕГОДНЯ 08:59 2019-10-30T09:04:16+03:00

Они появятся 2020 году в общественных местах и на точках въезда на территории муниципалитетов

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На Ямале появится более 800 новых видеокамер. Они будут установлены в 2020 году на улицах, в парках и других общественных местах, а также на точках въезда на территории муниципалитетов, сообщает правительство ЯНАО.

Сейчас в регионе функционируют 570 камер, однако для того, чтобы обеспечить полную картину, этого недостаточно. На проектирование сегментов единой системы видеонаблюдения из окружного бюджета выделено 15 миллионов рублей. Сейчас ведутся работы по корректировке проектов. Количество видеокамер согласовано с органами внутренних дел.

Системы видеонаблюдения призваны помочь полиции и оперативным службам в предупреждении правонарушений и ликвидации чрезвычайных ситуаций, поскольку контроль за обстановкой на территории округа будет вестись круглосуточно и в режиме реального времени.

Система безопасности и профилактики правонарушений занимает особое место в числе приоритетов региона. Её развитие предусмотрено в рамках реализации проекта «Безопасный город».

ИСТОЧНИК KP.RU