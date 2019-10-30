СЕГОДНЯ 08:49 2019-10-30T08:54:14+03:00

Паромная переправа через Обь может остановиться из-за непогоды Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

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Главная переправа Ямала 30 октября работает в штатном режиме, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа. На линии работает пять паромных составов.

Между тем, в департаменте советуют внимательнее быть к переменам погоды и заранее уточнять обстановку на переправе.

Так сегодня, 30 октября, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления. По данным Ямало-Ненецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», в отдельных районах ожидается метель. Во всех районах округа порывы ветра юго-западного направления будут достигать 17 м/с.

Напомним, разрешённый максимум для работы паромов на переправе – это ветер до 17 метров в секунду.

Информация о работе паромов доступна по круглосуточным телефонам диспетчерской: +7 (34992) 5-17-03, +79124204046.

ИСТОЧНИК KP.RU