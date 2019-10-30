Паромная переправа через Обь может остановиться из-за непогоды
Главная переправа Ямала 30 октября работает в штатном режиме, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа. На линии работает пять паромных составов.
Между тем, в департаменте советуют внимательнее быть к переменам погоды и заранее уточнять обстановку на переправе.
Так сегодня, 30 октября, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления. По данным Ямало-Ненецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», в отдельных районах ожидается метель. Во всех районах округа порывы ветра юго-западного направления будут достигать 17 м/с.
Напомним, разрешённый максимум для работы паромов на переправе – это ветер до 17 метров в секунду.
Информация о работе паромов доступна по круглосуточным телефонам диспетчерской: +7 (34992) 5-17-03, +79124204046.
ИСТОЧНИК KP.RU