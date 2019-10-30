Жительница Лабытнанги отдала интернет-мошенникам 380 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:38 2019-10-30T08:40:09+03:00

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Жительница Лабытнанги попалась на уловку мошенников, когда пыталась приобрести медицинское оборудование дистанционным способом. 47-летняя женщина 1 октября через интернет-магазин оставила заявку на покупку, сумма которой составила более 380 тысяч рублей.

В тот же день ей на электронную почту выслали договор, и она перевела деньги на полученные реквизиты. После оплаты поступило сообщение об отгрузки оборудования в течение нескольких дней.

8 октября северянка созвонилась с магазином, чтобы уточнить информацию. В ходе телефонного разговора ей сообщили, что отправка медоборудования задерживается. Женщина составила претензию с требованием вернуть деньги. Тогда она получила сообщение, в котором говорилось, что средства будут возвращены. Однако сроки возврата несколько раз переносились по различным причинам, о чем сообщалось в виде электронных сообщений.

18 октября поступило сообщение, что 23 октября поступит заказанное оборудование. Между тем, заказ так и не доставлен, номера телефонов, указанные на сайте, не доступны.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». Правоохранители устанавливают причастных к преступлению, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU