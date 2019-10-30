В Новом Уренгое автомобиль сбил ребенка и скрылся

СЕГОДНЯ 07:27 2019-10-30T10:02:23+03:00

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В Новом Уренгое школьница попала под колеса автомобиля. ДТП случилось проспекте Ленинградский 29 октября. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО неустановленный водитель в 20.02 сбил 14-летнюю девочку и с места аварии скрылся. В результате наезда школьница получила различные травмы.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 14 ДТП, в результате которых травмирован один человек. С начала 2019 года в 3810 зарегистрированных ДТП погибли 24 человека и 457 травмированы, в их числе 57 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU