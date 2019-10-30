2019-10-30T06:36:03+03:00
Происшествия

Надымский детсад пытался оспорить наказание за некачественную кашу

Решение суда осталось без изменений
Анна Полякова
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Надымский детсад пытался оспорить наказание за некачественную кашу Фото: pixabay.comНадымский детсад пытался оспорить наказание за некачественную кашу Фото: pixabay.com
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В детском саду «Огонек» Надыма во время проверки была обнаружена подозрительная крупа. Специалисты Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО выявили крупы разных видов и сортов общим весом 55,4 кг, из которых 30,4 кг хранились с нарушением. Продукция была не промаркирована, ее сроки годности не установлены. Кроме того, она не соответствовала представленным документам. Все крупы в складском помещении учреждения предназначались для приготовления пищи воспитанникам детсада.

По результатам проверки должностное лицо учреждения было признано виновным в совершении административного правонарушения и привлечено к ответственности в виде административного штрафа.

Однако кладовщик детского сада не согласилась с постановлением и обжаловала данное решение в Надымском городском суде ЯНАО, а затем и в региональном суде. Тем не менее, по решению суда должностное лицо все-таки признали виновным в совершении административного правонарушения, постановление оставлено без изменения, а жалоба должностного лица - без удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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