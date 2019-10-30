2019-10-30T05:28:12+03:00
Общество

Погода на Ямале 30 октября: снегопады пройдут на всей территории региона

Температура воздуха -6 ... -9 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 30 октября: снегопады пройдут на всей территории региона Фото: pixabay.comПогода на Ямале 30 октября: снегопады пройдут на всей территории региона Фото: pixabay.com
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В среду, 30 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде – 9 градусов. В первой половине дня пасмурно и снег. К обеду выйдет солнце, но похолодает, осадки прекратятся. Ветер северный 2 м/с.

В Ноябрьске -7 градусов, пасмурно. Периодически в течение дня - снег. Ветер – юго-западный 7 м/с.

В Новом Уренгое -7 градусов, пасмурно, снегопад. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 10 м/с с порывами до 15.

В Надыме -6 градусов, пасмурно и снежно. Юго-западный ветер 9 м/с.

В Губкинском - 6 градусов, пасмурно. Периодически - небольшой снег. Ветер юго-западный 8 м/с.

В Тарко-Сале -6 градусов, пасмурно. Во второй половине дня – небольшой снег. Юго-западный ветер 8 м/с.

В Муравленко -7 градусов, пасмурно. Снег пройдет утром. Ближе к ночи также прогнозируются осадки. Ветер юго-западный 8 м/с.

В Лабытнанги -9 градусов, переменная облачность. Утром пройдет снег. Ветер северо-западный 3 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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