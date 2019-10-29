2019-10-29T16:53:07+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое задержали гастарбайтера за развращение девочки

Ребенку потребовалась реабилитация
Анна Полякова
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В Новом Уренгое задержали гастарбайтера за развращение девочки Фото: pixabay.comВ Новом Уренгое задержали гастарбайтера за развращение девочки Фото: pixabay.com
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В Новом Уренгое расследуется уголовное дело совершение развратных действий в отношении ребенка. Подозреваемый 26-летний гражданин Республики Узбекистан, работающий в Российской Федерации. На допросе он признался в совершенном преступлении.

Днем 17 июля мужчина во дворе жилого дома он совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней девочки.

Как рассказал старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СКР по ЯНАО Елена Демьянова, после произошедшего с ребенком работали специалисты, проводя реабилитационные мероприятия.

Следователи устанавливают все обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает региональное ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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