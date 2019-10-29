В Новом Уренгое задержали гастарбайтера за развращение девочки
В Новом Уренгое расследуется уголовное дело совершение развратных действий в отношении ребенка. Подозреваемый 26-летний гражданин Республики Узбекистан, работающий в Российской Федерации. На допросе он признался в совершенном преступлении.
Днем 17 июля мужчина во дворе жилого дома он совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней девочки.
Как рассказал старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СКР по ЯНАО Елена Демьянова, после произошедшего с ребенком работали специалисты, проводя реабилитационные мероприятия.
Следователи устанавливают все обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает региональное ведомство.
ИСТОЧНИК KP.RU