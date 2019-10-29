Депутатский центр проинспектировал строительство детсадов в Ноябрьске

СЕГОДНЯ 15:55 2019-10-29T15:59:45+03:00

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Депутатский центр реализации Нацпроектов ЯНАО оценил работы по строительству детских садов в Ноябрьске. Напомним, на Ямале практикуют новую форма работу по контролю за исполнением национальных проектов.

- У нас разработана для каждого объекта индивидуальная анкета. По пятибалльной шкале мы оцениваем ход и темпы строительства, безопасность, архитектурные особенности объекта и другое, - рассказывает депутат Заксобрания ЯНАО Игорь Герелишин.

Вместе с общественниками парламентарий посетил строительные площадки детских садов - в районе 2-й школы и 8-м микрорайоне. Напомним, на текущий момент в Ноябрьске строится три детских сада.

В первую очередь, депутатский центр интересуется: не отстает ли подрядчик от графика, соответствуют ли фактические затраты сметным данным, качество использованных строительной организацией материалов, соответствуют ли материалы требованиям СНиПов и ГОСТов. Каждую неделю участники «Депутатского цента» инспектируют ход реализации проектов.

- Для нас важно не только контролировать ход работ, но и вовлекать граждан в эту работу, обсуждать с ними все возникающие вопросы. Считаю, что это повышает степень ответственности тех, от кого зависит реализация нацпроектов, - подчеркивает парламентарий.

ИСТОЧНИК KP.RU